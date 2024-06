CMF by Nothing Introduceert Op 8 Juli Eigen Smartphone

CMF, een submerk van Nothing, zal op 8 juli zijn eerste smartphone introduceren. Op dezelfde dag krijgen we ook een setje draadloze oordopjes en een nieuwe smartwatch te zien. Een aantal details en een teaser-afbeelding van de CMF Phone (1) zijn eerder al opgedoken.

CMF by Nothing focust zich op het ontwikkelen van voordelige producten. De CMF Phone (1) krijgt dan ook een aantrekkelijk prijskaartje met zich mee. De geruchten spreken over een adviesprijs van ongeveer 220 euro. In tegenstelling tot de Nothing-smartphones heeft de CMF Phone (1) hoogstwaarschijnlijk geen Glyph Interface aan de achterzijde.

De geruchten spreken over de aanwezigheid van een MediaTek Dimensity 7200-processor in combinatie met 6GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Voorop vinden we een 6,7-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Of de CMF Phone (1) ook in Nederland op de markt verschijnt is nog onduidelijk. Na de officiële introductie op 8 juli zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]