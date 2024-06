Orange Belgium Introduceert Drie Nieuwe Mobiele Abonnementen

Orange Belgium heeft drie nieuwe mobiele abonnementen geïntroduceerd. Met alle drie de abonnementen kun je onbeperkt bellen en sms’en, maar de databundels en datasnelheden verschillen wel van elkaar. Daarnaast heeft de telecomprovider een voordeliger en beperkt abonnement aangekondigd die specifiek is gemaakt voor kinderen.

Orange Belgium heeft de mobiele abonnementen Orange Mobile Small, Medium en Large geïntroduceerd. Met alle drie de abonnementen kun je onbeperkt bellen en sms’en en met Medium en Large krijg je toegang tot ‘5G Ultra Fast’, waarmee je een datasnelheid van 1Gbit/s kunt bereiken. Met een Small-abonnement krijg je 8GB data, met een Medium-abonnement krijg je 50GB data en met een Large-abonnement krijg je 300GB data. Wanneer je jouw datalimiet overschrijft wordt de datasnelheid verlaagd naar 512kbit/s.

Als bonus krijg je als Mobile Large-klant 500MB aan data die je in bepaalde landen buiten de EU kunnen gebruiken, waaronder Zwitserland, de VS, Canada en China. Mobile Small kost 14 euro per maand, Mobile Medium kost 21 euro per maand en Orange Large kost 39 euro per maand. Sluit je meerdere abonnementen af binnen hetzelfde gezin, dan krijg je 3 euro korting per abonnement. Ook als je een abonnement afsluit in combinatie met vast internet kun je profiteren van 9 euro korting.

Voor de kleine gebruikers heeft Orange Belgium het abonnement Orange Mobile Child geïntroduceerd. Met dit abonnement krijg je voor 5 euro per maand 2GB data, 150 belminuten en onbeperkt smsjes. Een Orange Mobile Child-abonnement kun je alleen afsluiten in combinatie met een ander Orange-abonnement.

