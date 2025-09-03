KPN Verhoogt Prijzen Van Mobiele Abonnementen Met 3,6 Procent

KPN heeft aangekondigd dat de telecomprovider in oktober een inflatiecorrectie zal doorvoeren. Het gaat om een prijsverhoging van 3,6 procent. Dit is iets meer dan de inflatiecorrectie van Vodafone, die de prijzen verhoogt met 3,3 procent.

De inflatiecorrectie geldt voor alle abonnementen die voor 1 juli van dit jaar zijn afgesloten. Om de inflatiecorrectie te berekenen heeft KPN gekeken naar de periode van juli vorig jaar tot juni dit jaar. Volgens KPN lag de inflatie in die periode op 3,6 procent.

De reden dat Vodafone een andere inflatiecorrectie doorvoert komt doordat Vodafone kijkt naar de inflatiecijfers over 2024. Vodafone zal de inflatiecorrectie echter net als KPN doorvoeren in oktober. Inflatiecorrectie is opgenomen in de algemene voorwaarden, waardoor het niet mogelijk is om kostenloos je abonnement op te zeggen als je het niet eens bent met de nieuwe prijs.

via [tweakers]