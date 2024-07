Videoland Verhoogt Abonnementsprijzen Met 1 Euro

Videoland heeft besloten om de prijzen van zijn abonnementen vanaf 28 augustus te verhogen. De maandelijkse kosten voor de Basis-, Plus- en Premium-abonnementen stijgen met 1 euro. Het basis-abonnement kost hierdoor voortaan 5,99 euro per maand.

Videoland heeft de prijswijzigingen aangekondigd op zijn ondersteuningspagina. Op deze pagina staat dat klanten in juli een email ontvangen die hun informeert over de nieuwe prijzen. Volgens Videoland zijn de prijsverhogingen nodig om meer exclusieve series, films en documentaires naar het platform te bringen.

Ongeveer een jaar geleden voerde Videoland al een prijsverhoging door voor het Plus- en het Premium-abonnement. Ook toen steeg de prijs met 1 euro. Vanaf 28 augustus betalen klanten voor Videoland Basis (met reclame) 5,99 euro per maand. Videoland Plus kost 10,99 euro per maand en Videoland Premium kost 12,99 euro per maand.

via [tweakers]