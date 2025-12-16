Ben Verlaagt Prijzen Voor Internetten Buiten Bundel

De telecomprovider Ben heeft een aantal interessante prijswijzigingen doorgevoerd. De prijs voor internetten buiten de bundel gaat flink naar beneden. Dit geldt zowel binnen als buiten de Europese Unie.

Ben heeft zijn prijslijst bijgewerkt, waarbij het opvalt dat een aantal prijzen zijn verlaagd. Zo zien we dat internet buiten de bundel in de EU voortaan 0,01 euro per MB kost. In de oude prijslijst stond nog de prijs 0.10 euro per MB. Buiten de Europese Unie betaal je 0,02 euro per MB.

Om te voorkomen dat je extra kosten maakt door te internetten buiten de bundel, kun je met de Bewust Online-bundel een limiet instellen. Dit limiet staat binnen de EU standaard op 0 euro en buiten de EU op 30 euro, maar deze limieten kun je zelf aanpassen. De Bewust Online-bundel vervangt de twee oude ‘MB Pauze’- en ‘Internetlimiet buiten de EU’-bundels.

via [droidapp]