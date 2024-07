Verkoop Van Samsung Galaxy Buds 3 Pro Tijdelijk Stopgezet

Samsung heeft de verkoop van de Galaxy Buds 3 Pro oordopjes tijdelijk gepauzeerd. Een exacte reden heeft Samsung niet gegeven, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant zegt wel dat het bedrijf “een volledige kwaliteitscontrole wil uitvoeren“. Mensen die nog een bestelling open hebben staan moeten nu langer wachten.

Samsung heeft een mail gestuurd naar mensen die de Galaxy Buds 3 Pro hebben besteld. In de mail schrijft Samsung dat de bestelling vertraging heeft opgelopen en dat het bedrijf een onderzoek is gestart. Samsung hoopt “in de komende weken” meer informatie te kunnen geven.

Officieel weten we dus nog niet wat de reden is voor het pauzeren van de verkoop, maar dankzij berichten op Reddit kunnen we wel een gok doen. Mensen die de oordopjes al hebben ontvangen klagen namelijk dat de meegeleverde eartips erg makkelijk kapot gaan. Wanneer ze de eartip van de oordopjes trekken, om bijvoorbeeld een andere maat eartip te proberen, breekt het zachte deel van de eartip af van het hardere deel. Wij denken daarom dat niet de Galaxy Buds 3 Pro zelf, maar de meegeleverde eartips de reden zijn van de vertraging.

via [tweakers]