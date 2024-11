YouTube Premium-gebruikers Zien In Eens Advertenties

Sommige YouTube Premium-gebruikers melden dat ze sinds enkele weken af en toe advertenties te zien krijgen. Dat is opmerkelijk, want één van de redenen om een Premium-abonnement af te sluiten is het verwijderen van de advertenties. YouTube laat in een reactie weten dat het niet de bedoeling is om reclame te tonen aan Premium-gebruikers.

Uit berichten op onder andere Reddit blijkt dat sommige mensen ondanks hun YouTube Premium-abonnement voorafgaand aan een video of op de homepagina sinds kort advertenties te zien krijgen. In een reactie heeft een woordvoerder van YouTube tegenover 9to5Google laten weten dat het niet de bedoeling is dat Premium-abonnees advertenties te zien krijgen. Zien ze toch advertenties dan moeten ze contact opnemen met YouTube-support.

Waarom sommige Premium-gebruikers nu in eens advertenties te zien krijgen is echter onduidelijk. YouTube heeft hierover niks gezegd. YouTube voert sinds kort echter wel testen uit met een nieuw “Premium Lite“-abonnement. Het is mogelijk dat hier iets fout is gegaan, waardoor advertenties aan de verkeerde gebruikers werden weergegeven.

