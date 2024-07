YouTube Toont Zwarte Blokken Aan Gebruikers Met Adblocker

YouTube heeft mogelijk nieuwe maatregelen genomen tegen bezoekers die een adblocker gebruiken. Sommige mensen met adblockers melden namelijk dat ze in plaats van advertenties nu zwarte reclameblokken te zien krijgen.

Het is onduidelijk of het gaat om een gerichte actie van YouTube of niet, maar het bedrijf gaat al langer de strijd aan tegen het gebruik van adblockers. Hierdoor is het goed mogelijk dat de zwarte reclameblokken het gevolg zijn van een actie van YouTube. Uit meldingen op Reddit blijkt dat de zwarte blokken ongeveer 6 tot 20 seconden verschijnen voordat YouTube de gewenste video afspeelt. Het gaat letterlijk om een zwart scherm zonder audio.

Eerder is YouTube al begonnen met het tonen van waarschuwingen aan gebruikers van adblockers. Mensen die na drie waarschuwingen nog steeds YouTube-video’s kijken met een adblocker ingeschakeld, krijgen vervolgens helemaal geen video’s meer te zien. Het viel echter op dat YouTube deze maatregel niet bij iedereen toepaste.

YouTube heeft eerder aangegeven dat het bedrijf overweegt om advertenties te injecteren in video’s, waardoor deze dus niet meer los afgespeeld worden maar echt onderdeel uitmaken van de video. Dit maakt het voor adblockers vrijwel onmogelijk om video-advertenties op YouTube te blokkeren. Of we in de toekomst dergelijke advertenties ook daadwerkelijk te zien krijgen is nog onduidelijk.

via [techpulse]