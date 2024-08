YouTube Test Nieuwe Advertenties Die Streams Niet Onderbreken

Zit je net lekker in een video en dan wordt de video abrupt onderbroken door een advertentie. Niets is vervelender, en daarom test YouTube momenteel een nieuw soort advertentie die de video niet stopzet wanneer de advertentie verschijnt.

Gebruik jij YouTube zonder Premium-account dan krijg je heel veel reclames te zien. Reclames spelen af voordat een video begint, maar bij langere video’s krijg je ook halverwege de video of zelfs vaker dan dat reclames te zien. Dit kan irritant zijn, omdat de video die jij aan het kijken bent tijdelijk stopt en pas na de reclame weer verder speelt. YouTube test nu echter een nieuwe vorm van reclame die de video niet stopt.

De nieuwe vorm van reclame is een soort picture-in-picture advertentie, waarbij je de video dus gewoon kunt blijven zien. Bovenop de video plaatst YouTube een klein venster waarin de advertentie getoond wordt. YouTube blijft dus advertenties tonen, maar dan op een minder irritante manier.

Wel is het belangrijk om te weten dat YouTube de picture-in-picture reclame momenteel alleen bij streams test. Het is onduidelijk of en wanneer YouTube deze vorm van reclame bij reguliere video’s zal tonen.

via [AW]