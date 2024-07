Prijs Van Google Pixel Buds Pro 2 Uitgelekt

Over twee weken zal de introductie van de Google Pixel Buds Pro 2 plaatsvinden en in het geruchtencircuit duiken steeds meer details op over deze nieuwe draadloze oordopjes. Zo denken we nu onder andere te weten hoeveel we straks moeten betalen voor de Google Pixel Buds Pro 2.

Nadat de bron Dealabs eerder al prijzen van de Google Pixel 9 en Pixel Watch 3 deelde, heeft de bron nu ook de vermoedelijke prijs van de Pixel Buds Pro 2 gedeeld. Dealabs schrijft dat consumenten straks 249 euro betalen voor de nieuwe oordopjes. Dat is 30 euro meer dan de Pixel Buds Pro uit 2022, die bij de lancering een adviesprijs meekreeg van 219 euro.

Naar verwachting krijgt de Pixel Buds Pro 2 een iets ander design, met vleugels die de oordopjes beter in het oor houden. Ook zou de accu van de oplaadcase iets groter zijn, namelijk 650 mAh in plaats van 620 mAh. Google zou van plan zijn om de oordopjes op de markt te brengen in de kleuren Haze, Porcelain, Mojito en Raspberry.

De officiële introductie zal op 13 augustus plaatsvinden. Na de introductie kunnen we alle details, inclusief de adviesprijs, bevestigen en met jullie delen.

via [AW]