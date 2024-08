4e Generatie Van Google Nest Thermostaat Aangekondigd

Google heeft een nieuwe versie van de Google Nest Thermostaat aangekondigd. De vierde generatie van de slimme thermostaat heeft een ander design gekregen en brengt verschillende verbeteringen met zich mee.

De Google Nest Thermostaat (4e generatie) is verkrijgbaar in de kleuren obsidiaan, zilver en goud en krijgt in Amerika een adviesprijs mee van 279,99 dollar. Het scherm van de thermostaat is 60 procent groter dan voorheen en heeft een metalen rand. Gebruikers kunnen via Dynamic Farsight het startscherm naar eigen smaak aanpassen, zodat je alleen te zien krijgt wat jij echt nodig hebt. Denk hierbij aan tijd, temperatuur, het weer of de luchtkwaliteit. Dankzij een bewegingssensor kan het scherm automatisch aangaan wanneer je langs de thermostaat loopt.

De Google Nest Thermostaat (4e generatie) kan overweg met de meeste 24H HVAC-systemen en warmtepompen. Ook maakt de thermostaat gebruik van AI om geld en energie te besparen, aldus Google. Ze moet de thermostaat beter begrijpen of jij wel of niet thuis bent én beter op maat gemaakte temperatuurschema’s maken. Ook kan de thermostaat de luchtkwaliteit en luchtvochtigheid meten.

Informatie over een Nederlandse lancering hebben we niet.

via [droidapp]