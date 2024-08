Beelden Van Samsung Galaxy A06 Uitgelekt

Samsung werkt aan een nieuwe budget-smartphone met de naam Galaxy A06. Een introductiedatum hebben we nog niet, maar in het geruchtencircuit zijn al wel een aantal beelden opgedoken waarop de smartphone in verschillende kleuren te zien is.

De Samsung Galaxy A06 is de opvolger van de Galaxy A05 en op het internet zijn verschillende details uitgelekt over de nieuwe budget-smartphone. Op persafbeeldingen zien we de Galaxy A06 in de kleuren zwart, wit en donkerblauw. Het valt op dat de budget-smartphone net als de mid-range A55 en de high-end S24 vlakke zijkanten krijgt. Ook zien we aan de zijkant een “Key Island” met daarin de power-knop en volume-knoppen.

Volgens de geruchten beschikt de Galaxy A06 over een 6,7-inch LCD-scherm met een druppelnotch voor de selfie-camera, een Helio G85-processor en een dubbele rear-camera. De kans is groot dat deze camera bestaat uit een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Verder heeft de smartphone een 5000 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en 5G-ondersteuning.

Een introductiedatum of adviesprijs hebben we nog niet, maar de Samsung Galaxy A05 verscheen in september op de markt en kost ongeveer 130 euro.

via [androidplanet]

renders via [slashleaks]