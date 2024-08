Sonos Brengt Oude App Mogelijk Terug

Sonos heeft in mei van dit jaar een nieuwe mobiele app uitgebracht, maar dit leidde tot veel klachten van gebruikers. Daarom overweegt Sonos nu om de oude versie van zijn mobiele app terug te brengen.

De nieuwe app is volgens gebruikers minder stabiel en lastiger te gebruiken. Ook ontbreken een aantal functies die de oude app wel heeft. The Verge schrijft op basis van anonieme bronnen dat Sonos om deze redenen op hoog niveau gesprekken heeft gehouden over het terugbrengen van de oude app. Wat de resultaten zijn van deze gesprekken is echter onduidelijk.

We weten dus niet of Sonos ook daadwerkelijk heeft besloten om de oude app terug te brengen. Directeur Patrick Spence bood vorige maand wel zijn excuses aan voor de nieuwe Sonos-app met een nieuwe interface en een nieuwe mediaspeler. Pence gaf aan dat verbeteringen in de planning staan, inclusief stabiliteitsverbeteringen en het uitbrengen van meer functies.

via [tweakers]