“Sonos Lanceert In Maart Era 100 En 300 Speakers Met WiFi 6”

Sonos zou van plan zijn om eind maart de Sonos Era 100 en Era 300 op de markt te brengen. De speakers beschikken over een USB C-aansluiting, bluetooth en Wi-Fi 6. Dit schrijft The Verge op basis van verschillende bronnen.

De website The Verge heeft de bovenstaande foto gedeeld. Hierop zien we de Era 100 die qua uiterlijk veel weg heeft van de Sonos One, maar de nieuwe speaker heeft een tweede tweeter voor stereogeluid en betere basprestaties.

Op de onderstaande foto zien we de Era 300, die qua formaat ergens valt tussen de Sonos One en Five. Deze speaker is gemaakt voor ruimtelijke audio en heeft ondersteuning voor Dolby Atmos. De Era 300 heeft zes drivers die het geluid in alle richtingen sturen. Je kunt de speaker ook gebruiken in combinatie met de Sonos Arc en Beam.

De speakers hebben ondersteuning voor Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 en Airplay 2. Er is geen 3.5mm aansluiting aanwezig, maar het zou wel mogelijk zijn om met een line-in-adapter via de USB-C aansluiting audio af te spelen. Volgens de bron krijgt de Sonos Era 100 een adviesprijs mee van zo’n 250 dollar. De Sonos Era 300 gaat voor zo’n 450 dollar over de toonbank.

via [tweakers]