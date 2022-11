Nieuwste Bètaversie Van Android Auto Heeft Compleet Nieuw Design

Google heeft de nieuwste versie van Android Auto vrijgegeven. De update brengt een volledig nieuw design van de interface met zich mee. Op dit moment is de nieuwe versie van Android Auto alleen beschikbaar als bèta.

Mensen die deelnemen aan het bètaprogramma van Android Auto kunnen nu een nieuwe versie installeren. Gebruikers krijgen na de installatie een volledig nieuw design te zien. De nieuwe interface heeft onderin een balk met snelkoppelingen naar apps in Android Auto. Deze snelkoppelingen maken het mogelijk om snel te schakelen tussen media en de navigatie. Op de bovenstaande afbeelding zien we dat Android Auto links in beeld de navigatie van Google Maps toont en rechts de mediaspeler.

Naast de nieuwe interface zijn er ook een aantal nieuwe functies toegevoegd zoals snelle toegang tot de Google Assistent en aanbevelingen voor favoriete nummers, afspeellijsten en podcasts. Het is nog onduidelijk wanneer Google de publieke versie van de Android Auto-update zal uitrollen.

via [droidapp]