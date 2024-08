Specificaties En Beelden Van Samsung Galaxy A06 Gelekt

De Samsung Galaxy A06 is opnieuw opgedoken in het geruchtencircuit. Dit keer krijgen we zowel specificaties als beelden te zien. Hieruit blijkt dat de budget-smartphone ook in de kleur geel op de markt verschijnt.

Op eerdere beelden zagen we de Galaxy A06 al in de kleuren blauw en wit, maar nu is de smartphone ook te zien in de kleur geel. De beelden laten ook zien dat de achterkant is voorzien van een gestreept patroon die van boven naar onderen loopt. Het scherm heeft een druppelnotch en een vrij dikke rand aan de onderzijde.

De Samsung Galaxy A06 beschikt volgens de geruchten over een 6,7-inch LCD-scherm met een HD+ resolutie, een MediaTek Helio G85-processor, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

De officiële introductie van de Galaxy A06 zal waarschijnlijk volgende maand plaatsvinden.

via [droidapp]