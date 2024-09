Google Play Store Kan Nu Drie Applicaties Tegelijkertijd Updaten

Het was je misschien al opgevallen, maar de Google Play Store heeft een update ontvangen die het mogelijk maakt om meerdere updates van Android-apps tegelijkertijd uit te voeren. Sinds eerder dit jaar was het al mogelijk om twee applicaties tegelijkertijd te updaten, maar vanaf nu zijn dat er drie.

Wanneer je voorheen in de Play Store op updates controleerde, werden updates één voor één uitgevoerd. De website 9to5Google en The Verge schrijven echter dat het nu mogelijk is om tot drie app-updates tegelijkertijd binnen te halen. Hierdoor kun je het updateproces een stuk sneller afronden.

Met de nieuwste wijziging ervaren Android-gebruikers hetzelfde als iOS-gebruikers. De App Store op iPhones kan namelijk al langer drie applicaties parallel binnenhalen.

Screenshot van The Verge

via [tweakers]