Samsung Galaxy S24 FE Opgedoken Bij Keuringsinstantie FCC

De Samsung Galaxy S24 FE is gespot bij de Amerikaanse keuringsinstantie FCC. Dankzij de documenten van de FCC zijn we meer te weten gekomen over de smartphone. De officiële introductie van de Galaxy S24 FE zal vermoedelijk in oktober plaatsvinden.

De bron MySmartPrice heeft de documenten van de FCC ingekeken. In deze documenten staat dat de Samsung Galaxy S24 FE (modelnummer SM-S72U) ondersteuning heeft voor 9W draadloos laden. Ook heeft de smartphone ondersteuning voor Wi-Fi 6E, NFC en 5G. De smartphone is 162mm lang en 77,3mm breed en is uitgerust met een Samsung Exynos 2400-processor.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Galaxy S24 FE vrijwel hetzelfde ontwerp als de huidige Galaxy S23 FE. Wel heeft de Galaxy S24 FE een iets groter scherm. Het zou gaan om een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Voorop vinden we een 10MP selfie-camera en achterop beschikt de smartphone over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 8MP telelens.

Een adviesprijs en introductiedatum hebben we nog niet.

via [tweakers]