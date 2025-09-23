Deze Xiaomi-smartphones Ontvangen Android 16-update

Xiaomi zal binnenkort starten met de uitrol van HyperOS 3, dat is gebaseerd op Android 16. De Chinese fabrikant zal de update naar een groot aantal smartphones uitrollen, die wij in dit artikel op een rijtje hebben gezet.

Langzaam beginnen steeds meer fabrikanten met de uitrol van Android 16. Zo ook Xiaomi, die vanaf half oktober de update zal uitrollen in thuisland China. Zoals gebruikelijk ontvangen de vlaggenschip-smartphones, waaronder de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra de update als eerste. Enkele weken later rolt Xiaomi Android 16 ook uit naar de onderstaande toestellen. De toestellen die bovenaan de lijst staan ontvangen de HyperOS 3-update als eerste.

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Watch 4

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Redmi Pad 2

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus

Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi Redmi Pad Pro

Er zijn ook nog een aantal andere toestellen die de update ontvangen, zoals de Xiaomi 14T en 14T Pro. Deze smartphones zijn echter niet onder deze naam verkrijgbaar in China, vandaar dat deze toestellen op de lijst ontbreken. Exacte data voor de uitrol van de Android 16-update in Europa hebben we nog niet.

via [androidplanet]