Deze Xiaomi-smartphones Ontvangen Android 16-update
Xiaomi zal binnenkort starten met de uitrol van HyperOS 3, dat is gebaseerd op Android 16. De Chinese fabrikant zal de update naar een groot aantal smartphones uitrollen, die wij in dit artikel op een rijtje hebben gezet.
Langzaam beginnen steeds meer fabrikanten met de uitrol van Android 16. Zo ook Xiaomi, die vanaf half oktober de update zal uitrollen in thuisland China. Zoals gebruikelijk ontvangen de vlaggenschip-smartphones, waaronder de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra de update als eerste. Enkele weken later rolt Xiaomi Android 16 ook uit naar de onderstaande toestellen. De toestellen die bovenaan de lijst staan ontvangen de HyperOS 3-update als eerste.
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Watch 4
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi Redmi Pad 2
- Xiaomi Smart Band 10
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Redmi Note 14
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus
- Xiaomi Redmi Note 13
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Ultra
- Xiaomi Redmi Pad Pro
Er zijn ook nog een aantal andere toestellen die de update ontvangen, zoals de Xiaomi 14T en 14T Pro. Deze smartphones zijn echter niet onder deze naam verkrijgbaar in China, vandaar dat deze toestellen op de lijst ontbreken. Exacte data voor de uitrol van de Android 16-update in Europa hebben we nog niet.
via [androidplanet]