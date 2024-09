“Specificaties Van Xiaomi 14T en 14T Pro Gelekt”

Op het internet zijn vrijwel alle specificaties van de Xiaomi 14T en 14T Pro opgedoken. De nieuwe smartphones krijgen onder andere een feller scherm en een krachtigere processor dan hun voorgangers. Ook is voor het eerst ondersteuning voor draadloos opladen aanwezig.

Naar verwachting brengt Xiaomi de Xiaomi 14T-serie eind deze maand op de markt. Specificaties van de smartphones zijn echter al uitgelekt. Volgens de Franse website Dealabs beschikken zowel de Xiaomi 14T als de Xiaomi 14T Pro over een 6,67-inch OLED-scherm met een resolutie van 2712 bij 1220 pixels, een 144Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 4000 nits.

Ook krijgen beide smartphones een IP68-rating en een 5000 mAh accu. De Xiaomi 14T Pro is de eerste smartphone in de T-serie met ondersteuning voor draadloos opladen. De optie om draadloos te laden ontbreekt mogelijk nog op de reguliere Xiaomi 14T. Hoe snel de smartphones kunnen laden is nog onduidelijk, maar de Xiaomi 13T en 13T Pro hebben ondersteuning voor 67W en 120W snelladen.

De Xiaomi 14T Pro maakt gebruik van een krachtige Mediatek Dimensity 9300 Plus-processor en de reguliere Xiaomi 14T maakt gebruik van een iets minder krachtige Mediatek Dimensity 8300 Ultra-processor. Voorop vinden we een 32MP selfie-camera en achterop een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens met 2,6x optische zoom en een 12MP groothoeklens. De hoofdlens van de Xiaomi 14T Pro heeft waarschijnlijk een betere sensor dan die van de reguliere Xiaomi 14T.

De Xiaomi 14T met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 649 euro. Dit is net zo duur als de Xiaomi 13T met 8GB werkgeheugen. De Xiaomi 14T Pro met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte kost 899 euro. Beide smartphones verschijnen volgens de berichten op de markt in de kleuren zwart, grijs en blauw. Na de officiële introductie zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

via [androidplanet]