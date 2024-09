Huawei Wil Dubbel Vouwbare Mate XT Wereldwijd Uitbrengen

Huawei heeft onlangs de eerste vouwbare smartphone met twee vouwen in het scherm uitgebracht in China. Deze grote en zeer prijzige smartphone verschijnt mogelijk ook in Nederland op de markt, want Huawei is een wereldwijde lancering aan het voorbereiden.

De Huawei Mate XT heeft een scherm dat twee keer kan worden opengevouwen tot een 10,2-inch tablet formaat. Het is dan ook niet gek dat mensen “met veel geld” interesse hebben in deze opmerkelijke smartphone. Momenteel is de Mate XT alleen in China verkrijgbaar, maar daar komt verandering in. De website Android Authority schrijft namelijk dat de Huawei Mate XT een wereldwijde release krijgt. Wel moeten we nog tot het eerste kwartaal van 2025 wachten voordat de smartphone buiten China verkrijgbaar zal zijn.

De smartphone krijgt in China een vanafprijs mee van 2550 euro. In Europa komen daar nog importkosten en belastingen overheen, waardoor we in Europa een adviesprijs van boven de 3000 euro verwachten. Met een dergelijke adviesprijs is de Huawei Mate XT niet voor iedereen weggelegd.

Specificaties

De Huawei Mate XT heeft dichtgevouwen een 6,4-inch OLED-scherm. Wanneer je de Mate XT één keer openklapt kun je gebruikmaken van een 7,9-inch scherm. Klap je het scherm nog een keer open dan kun je gebruikmaken van het volledige 10,2-inch scherm.

Intern vinden we een Kirin 9010-processor, 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 5.600 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 12MP zoomlens met 5,5x optische zoom. De Mate XT draait op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS 4.2. Hierdoor ontbreken apps zoals de Google Play Store, YouTube en Gmail.

via [androidplanet]