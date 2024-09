“Qualcomm Wil Intel Overnemen”

Qualcomm zou Intel hebben benaderd omdat het bedrijf interesse zou hebben in een overname van Intel. Dit schrijven verschillende bronnen, waaronder The Wall Street Journal en The New York Times. Details over eventuele onderhandelingen hebben we niet.

De bronnen schrijven dat Qualcomm Intel zou hebben benaderd om te praten over een eventuele overname. Het is echter onduidelijk of Intel hiertoe bereid is. The New York Times schrijft dat er nog geen aanbod is gedaan. Als Qualcomm en Intel een deal sluiten kan het één van de grootste overnames in de techwereld betekenen. Op dit moment is het echter onduidelijk of Intel überhaupt interesse heeft in een overname.

Met een marktwaarde van 93 miljard dollar gaat het momenteel financieel niet goed met Intel. Het is namelijk voor het eerst sinds 2012 dat de marktwaarde van Intel zakte tot onder de 100 miljard dollar. In het tweede kwartaal van 2024 noteerde Intel een miljardenverlies, waardoor Intel nu drastische maatregelen neemt. Zo heeft Intel de aandelen van de Britse chipontwerper Arm verkocht en wil het bedrijf voor het einde van dit jaar 15000 banen schrappen.

via [tweakers]