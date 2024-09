Dubbel Vouwbare Huawei Mate XT Ultimate Design Aangekondigd

Huawei heeft de eerste vouwbare smartphone geïntroduceerd die niet één maar twee vouwen in het scherm heeft. Dankzij dit design heeft de smartphone uitgevouwen een veel groter scherm. Wel is het de duurste smartphone die Huawei ooit heeft aangekondigd.

De Huawei Mate XT Ultimate Design kan twee keer worden gevouwen, waardoor het ingeklapt als een reguliere smartphone kan worden gebruikt, maar uitgeklapt als een volwaardige tablet met een 10,2-inch scherm. Ook is het mogelijk om het scherm beide kanten op te vouwen, wat in verschillende situaties handig kan zijn. Het coverscherm is 6,4-inch groot, het dual-screen 7,9-inch en het volledig uitgeklapte scherm 10,2-inch.

De Huawei Mate XT Ultimate Design maakt gebruik van een onbekende processor, 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 5.600 mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 12MP zoomlens. De smartphone draait op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS 4.2. Hierdoor ontbreekt de Google Play Store en andere diensten van Google.

Huawei heeft de Mate XT Ultimate Design alleen voor de Chinese markt aangekondigd en het is nog onduidelijk of de smartphone op een later tijdstip ook buiten China op de markt verschijnt. In China krijgt de Mate XT Ultimate Design een vanafprijs mee van omgerekend ongeveer 2550 euro. Afhankelijk van de gekozen opslagruimte lopen de prijzen op tot 3050 euro.

via [AW]