YouTube Verhoogt Prijzen Van Premium en Music

YouTube heeft in Nederland en België een prijsverhoging aangekondigd voor zijn Premium- en Music-abonnementen. De prijzen voor een individueel abonnement stijgen met 2 tot 4 euro en prijzen voor een familie-abonnement stijgen met 3 tot 8 euro.

Zowel in Nederland als in België gaan de prijzen voor een YouTube-abonnement omhoog. Op de sites van YouTube en YouTube Music staan de nieuwe prijzen vermeld. Uit emails die klanten hebben ontvangen blijkt dat op de eerstvolgende factuur nog de huidige prijs staat, maar dat in november de nieuwe prijzen gelden.

In een reactie tegenover Tweakers zegt Google dat de verhoogde prijzen nodig zijn “om onze services en features te blijven verbeteren“. Ook schrijft Google dat de nieuwe prijzen “de waarde van YouTube Premium weerspiegelt” en dat bestaande klanten 30 dagen van tevoren een email ontvangen wanneer de prijzen omhoog gaan.

