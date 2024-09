Telegram Gaat Gebruikersdata Delen Als Autoriteiten Hierom Vragen

De chat-app Telegram gaat toch gebruikersdata delen met autoriteiten als ze hierom vragen. Dit heeft CEO Pavel Durov bekendgemaakt. Dit besluit is genomen om criminelen ervan te weerhouden Telegram Search te misbruiken.

De privacy van gebruikers, de bescherming van gebruikersdata en het feit dat gegevens nooit aan autoriteiten doorgegeven zullen worden zijn redenen waarom Telegram zo groot is geworden. Het besluit om voortaan toch gebruikersdata te delen met autoriteit is dan ook een flinke verandering die een grote impact kan hebben op het aantal mensen die Telegram gebruiken.

De gegevens die Telegram kan overhandigen, na een geldig juridisch verzoek van de autoriteiten, zijn de IP-adressen en de telefoonnummers. Ook heeft Telegram een team opgezet die ervoor moeten zorgen dat er geen problematische dingen gevonden kunnen worden via Telegram Search. Durov geeft op zijn eigen Telegram-kanaal meer duidelijkheid:

Telegram Search is bedoeld om vrienden te vinden en nieuws te ontdekken en niet voor het promoten van illegale goederen. We laten niet toe dat kwaadwillenden de integriteit van ons platform in gevaar brengen voor bijna een miljard andere gebruikers.