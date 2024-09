Nothing Introduceert Nothing Ear (Open) Oordopjes

Nothing heeft een nieuw setje draadloze oordopjes aangekondigd. De Nothing Ear (Open) heeft, zoals de naam al doet vermoeden, een open-ear design waarbij de oordopjes het gehoorkanaal niet volledig afsluiten.

De Nothing Ear (Open) is, naast de reguliere Nothing Ear en de Ear (stick), alweer de derde serie oordopjes die Nothing heeft geïntroduceerd. De nieuwe oordopjes hebben een design dat veel overeen komt met die van andere Nothing-producten. Zo zien we een witte behuizing, met rode, transparante en zilveren details. De oordopjes plaats je om je oorschelp heen en sluit je oorkanaal niet af. Dit design moet ervoor zorgen dat je de oordopjes voor een lange tijd comfortabel kunt dragen. Tegelijkertijd betekent dit ook dat actieve noise cancellation ontbreekt.

De Nothing Ear (Open) weegt 8,1 gram en heeft een IP54-rating gekregen, waardoor zweet of een kleine regenbui geen kwaad kan. De oordopjes gaan 8 uur mee op één acculading of 30 uur in combinatie met de oplaadcase. De oordopjes maken verbinding via Bluetooth 5.3 en zijn voorzien van 14,2 mm drivers in combinatie met het “Bass Enhance”-algoritme voor extra goede basgeluid. Ook hebben de oordopjes ondersteuning voor OpenAI, waardoor je via spraakcommando’s opdrachten kunt geven aan ChatGPT.

De Nothing Ear (Open) krijgt een adviesprijs mee van 149 euro.

via [AW]