Telegram Stopt Met Wear OS App

De chat-app Telegram stopt met de ondersteuning van de Wear OS-app. De Wear OS-app van Telegram bracht functies van de chat-app naar de smartwatch, maar de app is niet meer in de Google Play Store te vinden.

Een aantal dagen geleden introduceerde Telegram versie 8.0 uit van de chat-app. Telegram 8.0 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder livestreams, betere stickers en meer doorstuurmogelijkheden. Er is echter geen aandacht besteed aan de Wear OS-app, want de smartwatch-app is niet meer te downloaden uit de Google Play Store.

Mensen die de app eerder al hebben gedownload zullen ook de gevolgen merken. De applicatie zal binnenkort namelijk niet langer meer werken op de smartwatch. Met de app kon je onder andere berichten typen op je smartwatch. Nu de app niet meer werkt ben je weer aangewezen op de standaard notificaties van Telegram.

