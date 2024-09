“Motorola Introduceert In 2025 Kleinere ThinkPhone”

Volgens de laatste geruchten is Motorola van plan om volgend jaar een nieuwe ThinkPhone op de markt te brengen. De nieuwe smartphone voor de zakelijke gebruiker krijgt een kleiner scherm, maar opvallend genoeg ook een minder krachtige processor.

Dit schrijft de bron Android Headlines. Volgens de website brengt Motorola volgend jaar een opvolger van de ThinkPhone op de markt. De ThinkPhone verscheen in 2023 op de markt en is een high-end smartphone met een extra stevige behuizing en extra beveiligingsfuncties.

De nieuwe ThinkPhone zou een kleiner scherm krijgen. Namelijk een 6,36-inch scherm in plaats van een 6,6-inch scherm. Dit scherm maakt gebruik van een AMOLED-paneel met een resolutie van 2670 bij 1200 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 7300-processor, aldus de bron. Dit is opvallend, want deze chipset is minder krachtig dan de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor in de eerste ThinkPhone. Naast de minder krachtige processor vinden we 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een kleinere 4310 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen.

De rear-camera krijgt een upgrade en bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom. De behuizing van de Motorola ThinkPhone 2025 krijgt een IP68-rating en is voorzien van Gorilla Glass 7i.

De originele ThinkPhone verscheen op de markt voor 999 euro, maar is inmiddels al voor 499 euro verkrijgbaar. Hoeveel de ThinkPhone 2025 gaat kosten weten we nog niet.

via [androidplanet]