Realme Werkt Aan Smartphone Met Enorme Accu

Realme werkt aan een nieuwe smartphone die een wel erg opmerkelijke accu krijgt. De fabrikant test drie versies van de Realme GT 8 Pro die beschikken over een accucapaciteit van tussen de 7000 en 8000 mAh.

Tegenwoordig is een accucapaciteit van rond de 5000 mAh gebruikelijk voor de meeste smartphones. Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals de OnePlus 13 die beschikt over een 6000 mAh accu. Volgens tech-lekker Digital Chat Station gaat Realme echter nog een stapje verder.

Realme zou drie versies van de aankomende GT 8 Pro testen. Deze versies hebben een 7000, 7500 en 8000 mAh accu. Mensen die een smartphone met een lange accuduur willen moeten de Realme GT 8 Pro dus even in de gaten houden. De grotere accu’s zijn mogelijk dankzij een nieuwe technologie die gebruikmaakt van silicium-koolstof. Hierdoor gaat de energiedichtheid omhoog, waardoor meer capaciteit in dezelfde formaat accu kan worden opgevangen.

Volgens de bron kan de Realme GT 8 Pro met 7000 mAh accu met maximaal 120W snelladen. Hierdoor duurt het 42 minuten voordat een lege accu weer vol is. De uitvoering met 7500 mAh accu kan met 100W snelladen en moet 55 minuten aan de lader. De grootste uitvoering met 8000 mAh accu heeft ondersteuning voor 80W snelladen en moet 70 minuten aan de lader om de accu tot 100 procent op te laden.

Wanneer Realme de GT 8 Pro zal introduceren is nog onduidelijk.

via [androidplanet]