Motorola Moto G57 Power Met 7000 mAh Accu Aangekondigd

Motorola heeft deze week niet alleen de zeer dunne Edge 70 geïntroduceerd, maar ook de voordelige Moto G57 Power. De Motorola Moto G57 Power beschikt onder andere over een zeer grote 7000 mAh accu.

De Moto G57 Power is een nieuwe budget-smartphone van Motorola, die in Nederland een adviesprijs meekrijgt van 249,99 euro. De smartphone beschikt over een 6,72-inch LCD-scherm met een FHD+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 6s Gen 4-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 7000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen.

De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 8MP selfie-camera. De behuizing van de Moto G57 Power heeft een MIL-STD-810H5-certificatie gekregen, waardoor de smartphone tegen een stootje kan. De smartphone weegt 210 gram, wat iets zwaarder is dan een gemiddelde smartphone.

De Moto G57 Power draait uit de doos op Android 16 en helaas krijgt de smartphone slechts één OS-update naar Android 17. Beveiligingsupdates worden drie jaar lang uitgerold. De Moto G57 Power is vanaf begin december verkrijgbaar voor een adviesprijs van 249,99 euro.