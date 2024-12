Crypto Beheren Met Je Smartphone

Steeds meer mensen investeren in crypto. Of je nou eenmalig hebt geïnvesteerd in Bitcoin, regelmatig handelt in verschillende crypto valuta’s of crypto gebruikt om mee te betalen, het is belangrijk dat jij eenvoudig bij jouw crypto kunt. Daarom bespreken wij in dit artikel hoe jij jouw cryptomunten kunt beheren op jouw smartphone.

Mobiele crypto wallet

Crypto kun je op verschillende manieren opslaan. Zo kiezen sommige mensen bijvoorbeeld voor een fysieke crypto-opslag in de vorm van een beveiligde USB-stick, terwijl anderen hun crypto opslaan in een mobiele crypto wallet.

Een mobiele crypto wallet is een mobiele app waarmee je eenvoudig verschillende crypto valuta kunt beheren, ontvangen en verzenden. Het is als het ware een bankrekening, maar dan voor jouw Bitcoin, Ethereum (check Ethereum koers), Binance Coin en andere populaire munten. Een aantal populaire mobiele crypto wallets zijn Exodus, MetaMask, Blockchain Wallet en Trust Wallet.

Crypto mining met je smartphone

Het minen van crypto is sinds de introductie van de eerste cryptovaluta erg populair. Crypto-miners gebruiken hiervoor doorgaans krachtige computers met veel koeling die dagenlang berekeningen uitvoeren. Maar wist je dat je ook crypto kunt minen met je smartphone?

Het minen van crypto met je smartphone is alleen geschikt voor hobbyisten, want echt winstgevend is het niet. Het kost namelijk heel veel energie om crypto te minen. Neem bijvoorbeeld Bitcoin (BTC), de populairste crypto currency. Het minen van één BTC kost meer elektriciteit dan een gemiddeld huishouden in vele jaren bij elkaar verbruikt. Met dat in gedachten kun je je wel bedenken dat één smartphone niet veel impact heeft.

Er zijn echter crypto valuta’s die minder krachtige hardware en minder energie vereisen. Dit zijn de valuta die je als hobby kunt minen op je smartphone. Misschien heb je een aantal oude smartphones liggen die je hiervoor kunt gebruiken. Een aantal munten die je kunt minen op de mobiel zijn Monero (XMR), Bytecoin (BCN), Aeon (AEON) en Uplexa (UPX).

Crypto smartphone

Sommige fabrikanten hebben smartphones op de markt gebracht die specifiek zijn gemaakt voor handelaars in cryptocurrency. Zo heeft HTC over de jaren meerdere “blockchain smartphones” geïntroduceerd. Deze smartphones beschikken over extra beveiligingen zodat jij veilig je cryptovaluta en andere persoonlijke gegevens kunt opslaan.

Zo komt de HTC Exodus 1 onder andere met een “social key recovery” die ervoor zorgt dat je niet gelijk de toegang tot je cryptovaluta kwijtraakt wanneer iemand jouw smartphone steelt of wanneer je de smartphone bijvoorbeeld in zee laat vallen. Je kunt drie tot vijf vrienden of familieleden die je vertrouwt opgeven, die allemaal een stukje van jouw cryptowallet krijgen. Door je vrienden samen te brengen krijg je de volledige code, die je weer toegang geeft tot jouw crypto wallet.