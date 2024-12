“In Deze Kleuren Brengt Samsung De Galaxy S25 en S25 Plus Uit”

Samsung zal volgende maand de Galaxy S25-serie introduceren. Geruchten over de nieuwe vlaggenschip-serie duiken regelmatig op en vandaag krijgen we meer te weten over de kleuren van de Galaxy S25 en S25 Plus.

Eind januari maken we officieel kennis met de Samsung Galaxy S25, de Galaxy S25 Plus en de Galaxy S25 Ultra. De bekende tech-lekker Roland Quandt heeft alvast foto’s van de simkaart-trays van de Galaxy S25 en de Galaxy S25 Plus gedeeld. Hieruit kunnen we opmaken dat Samsung de smartphones in ieder geval in vijf verschillende op de markt zal brengen. Het gaat om de kleuren zwart/donkergrijs, paars, blauw, groen en wit. Samsung lijkt te kiezen voor “pastel” kleuren. Het is daarnaast mogelijk dat Samsung nog een aantal exclusieve kleuren toevoegt die alleen via de Samsung-website worden aangeboden.

Volgens de geruchten krijgt de Galaxy S25 een 6,2-inch scherm, de Galaxy S25 Plus een 6,7-inch scherm en de Galaxy S25 Ultra een 6,9-inch scherm. De schermranden zijn nog dunner dan voorheen en intern vinden we een krachtige Snapdragon 8 Elite-processor. Ook krijgt de Galaxy S25 Ultra een iets aangepast ontwerp met meer afgeronde hoeken.

via [androidplanet]