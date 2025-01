Pebble-oprichter Gaat Opnieuw Smartwatch Maken

Eric Migicovsky, de oprichter van de Pebble-watches uit 2012, heeft bekendgemaakt dat hij een nieuwe smartwatch gaat ontwikkelen. De smartwatch krijgt opnieuw een e-ink scherm, een lange accuduur en een eenvoudige bediening.

Via een blogpost laat Migicovsky weten dat hij al een aantal jaren overweegt om een opvolger van de Pebble-smartwatch uit te brengen. Ook schrijft hij dat het tegenwoordig een stuk makkelijker is om een smartwatch te ontwikkelen. Hij heeft een klein team opgezet en dat Pebble tot ver in de toekomst in stand houden.

“Het produceren van een smartwatch is veel makkelijker dan tien jaar geleden. Er zijn genoeg goede fabrieken en bluetoothchips zijn goedkoper, krachtiger en energiezuiniger.”

Migicovsky wil de basis simpel houden en de smartwatch uitrusten met een e-ink scherm en fysieke knoppen voor de bediening. Ook krijgt de smartwatch een lange accuduur en een eenvoudig aan te passen interface. De nadruk ligt op eenvoudigheid en duurzaamheid.

Hoe de nieuwe smartwatch gaat heten is nog onduidelijk, want de naam Pebble is geen optie. Pebble is namelijk overgenomen door Fitbit, dat inmiddels in handen is van Google. Wel mag Migicovsky PebbleOS gebruiken, omdat Google dit besturingssysteem open source heeft gemaakt.

via [tweakers]