Vouwbare Huawei Mate X6 Uitgebracht In Nederland Voor 1999 Euro

Huawei heeft een nieuwe vouwbare smartphone uitgebracht in Nederland. De Huawei Mate X6 krijgt een hoge adviesprijs mee van 1999 euro en komt zonder de populaire diensten van Google.

De Huawei Mate X6 beschikt over een 7,93-inch hoofdscherm met een resolutie van 2240 bij 2440 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een 2500 nits piekhelderheid. Het cover-scherm is 6,45-inch groot en heeft een resolutie van 2440 bij 1080 pixels. Intern vinden we een Kirin 9020-processor. Deze chipset is een stuk minder krachtig dan de Snapdragon 8 Elite-chipset die we in de meeste nieuwe vlaggenschip-smarphones vinden.

De zeer uitgebreide camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens met een aanpasbaar diafragma van f/1.4 tot f/4.0, een 48MP telelens met 4x optische zoom, een 40MP ultragroothoeklens en een 8MP selfie-camera. De smartphone is dichtgevouwen 9,85mm dun heeft een 5110 mAh accu met ondersteuning voor 66W bekabeld laden en 50W draadloos laden.

De Huawei Mate X6 is alleen te koop via Huawei’s eigen website voor 1999 euro. Dat is een behoorlijke prijs voor een smartphone die geen volledige ondersteuning heeft voor Google-diensten. Door een handels verbod ontbreken namelijk diensten als de Google Play Store, Google Maps, Gmail en YouTube.

