Nothing Introduceert Op 4 Maart Nieuwe Smartphone

Nothing heeft een korte videoteaser gedeeld die een camera-eiland van een smartphone lijkt te tonen. Afgaande op de teaser zal Nothing op 4 maart zijn eerste smartphone met een driedubbele camera introduceren.

Nothing heeft op dinsdag 4 maart een evenement ingepland, waarvoor de fabrikant nu een teaser heeft gedeeld. De teaser van Nothing is slechts een paar seconden lang en lijkt de camera-module van een smartphone te tonen. Door de vorm van de camera-module verwachten we dat de smartphone beschikt over drie lenzen. Tot nu toe beschikken Nothing-smartphones over maximaal twee lenzen aan de achterzijde.

De kans is groot dat het niet gaat om de Nothing Phone (3), maar om een ander toestel. CEO Carl Pei heeft eerder namelijk al laten weten dat Nothing werkt aan nog een ander toestel.

Specificaties en andere details ontbreken nog, maar Nothing deelt voor de introductie doorgaans de nodige details middels teasers. Zodra Nothing meer naar buiten brengt zullen wij dit met jullie delen. De introductie van de Nothing Phone (3) verwachten we later in het jaar.

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/D10WiYwov0 — Nothing (@nothing) January 27, 2025

via [androidplanet]