Sporthorloges Polar Ignite 2 En Vantage M2 Aangekondigd

Polar heeft twee nieuwe horloges uitgebracht voor sporters. De Ignite 2 en de Vantage M2 zijn onder andere uitgerust met een hartslagmeter en een GPS-chip. Via bluetooth kun je de horloges verbinden met je smartphone.

De Polar Ignite 2 is voor de casual sporter en gaat volgens Polar vijf dagen mee op één acculading. Gebruikers kunnen het uiterlijk van de wijzerplaten wijzigen en een ander polsbandje kiezen, waaronder een bandje met Swarovski-kristallen. Hierdoor is de Ignite 2 geschikt om de hele dag door te dragen. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de Ignite 2 wel muziekbediening. Hiermee lost Polar een groot minpunt van zijn voorganger op. Ook de FuelWise functie is toegevoegd, die ervoor zorgt dat je op tijd eet en drinkt tijdens lange trainingen.

Via Weekly Summary geeft de Ignite 2 work-outs gebaseerd op je trainingshistorie, waarbij de smartwatch rekening houdt met het herstel van je lichaam. Je kunt daarnaast real-time je hartslag in de gaten houden en gebruikmaken van standaard smartwatch functies zoals weersvoorspellingen en notificaties. De Polar Ignite 2 is vanaf eind april verkrijgbaar en krijgt een adviesprijs mee van 230 euro.

De Polar Vantage M2 is een iets uitgebreidere smartwatch die nu direct verkrijgbaar is voor 299,99 euro. De Vantage 2 heeft meer opties voor trainingsbegeleiding en gaat in de trainingsmodus tot 100 uur mee op één acculading. Er zijn trainingsprogramma voor hardlopers en daarnaast geeft de Training Load Pro-functie sporters meer details over de activiteiten. Dankzij de ingebouwde GPS kun je je gelopen routes bijhouden. Je kunt de Vantage M2 de hele dag dragen zodat de smartwatch je informatie kan geven over je slaap en herstel.

via [tweakers]