Introductie CMF Phone 2 Pro Op 28 April

Nothing heeft bekendgemaakt dat dochtermerk “CMF by Nothing” op 28 april de CMF Phone 2 Pro zal introduceren. De fabrikant deelde eerder al een aantal teaser-beelden die enkele details weggeven.

Terwijl Nothing de lancering van de Nothing Phone (3) aan het voorbereiden is, verschijnt voor die tijd een voordeligere smartphone op de markt onder de naam CMF Phone (2) Pro. Het is de tweede smartphone die onder de CMF-merknaam op de markt verschijnt. De drie grijze cirkels op de bovenstaande aankondiging doen vermoeden dat de Phone (2) Pro beschikt over een driedubbele rear-camera.

Op de onderstaande afbeelding zien we de vernieuwde achterkant van de smartphone. De achterzijde beschikt opnieuw over een schroef voor het monteren van accessoires. De behuizing lijkt dit keer een matte afwerking te hebben.

Wat voor adviesprijs de CMF Phone 2 Pro meekrijgt is nog onduidelijk. De CMF Phone 1 verscheen op de markt voor 239 euro, maar we verwachten dat de Phone 2 Pro een wat hoger prijskaartje meekrijgt. De officiële introductie zal op 28 april 15.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. Na de aankondiging zullen wij alle details met jullie delen.

