Introductie Motorola Razr 60 Op 24 April

Motorola heeft via een teaser laten weten dat de fabrikant op 24 april de Motorola Razr 60-serie zal introduceren. Op de teaser is de vouwbare smartphone in verschillende kleuren te zien.

Motorola heeft de onderstaande teaser-video geplaatst op X. De fabrikant noemt de smartphones niet bij naam, maar het is duidelijk dat het gaat om de opvolgers van de Razr 50 en de Razr 50 Ultra. De introductie van de Razr 50-serie vond in juni 2024 plaats, dus we hebben niet erg lang hoeven wachten op de introductie van de opvolgers.

Wat vooral opvalt is de aanwezigheid van een nieuwe fysieke knop aan de zijkant van de behuizing. Wat de functie van deze knop is weten we nog niet, maar mogelijk is het een speciale AI-knop of een knop die je zelf een functie kunt toekennen. Na de officiële introductie van de Motorola Razr 60 en Razr 60 Ultra zullen wij alle specificaties, prijzen en overige details met jullie delen.

