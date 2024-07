Modulaire en Voordelige CMF Phone 1 Officieel Aangekondigd

CMF by Nothing heeft zijn eerste smartphone officieel aangekondigd. De CMF Phone 1 heeft een opvallend uiterlijk met een modulair design en verschijnt voor een zeer aantrekkelijke adviesprijs op de markt.

Na maanden van geruchten en teasers is de CMF Phone 1 officieel aangekondigd. Het is de eerste smartphone van CMF, een submerk van Nothing. De CMF Phone 1 heeft een verwisselbare achterzijde, waardoor je deze kunt vervangen met andere kleuren en texturen. Ook kun je accessoires aan de smartphone monteren, waaronder een kaarthouder en een kickstand.

De CMF Phone 1 heeft een 6,67-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 7300-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB uitbreidbare opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP portretlens. De smartphone heeft ondersteuning voor 5G, maar een NFC-chip ontbreekt.

De smartphone draait uit de doos op Android 14 met de Nothing OS-schil en kan rekenen op twee grote Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. De CMF Phone 1 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, lichtgroen en oranje voor een adviesprijs van 239 euro (128GB) of 269 euro (256GB). CMF geeft tijdelijk 40 euro korting op de 128GB-variant, waardoor je slechts 199 euro kwijt bent.