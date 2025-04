Android 15/One UI 7-update Voor Samsung Galaxy S24 Stopgezet!

Samsung is vorige week begonnen met de uitrol van Android 15 en de One UI 7-schil, maar deze uitrol is voor sommige smartphones nu stopgezet. De update is in Europa momenteel niet meer beschikbaar voor de Galaxy S24 en S24+.

Mensen met een Samsung-smartphone hebben lang moeten wachten op de Android 15-update met de One UI 7-schil, maar afgelopen donderdag rolde deze update eindelijk uit naar de Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Z Flip 6 en Z Fold 6. De website Galaxyclub schrijft nu echter dat de update voor de Galaxy S24 en S24+ niet meer op de Europese servers te vinden is. De update is nog wel beschikbaar voor de Galaxy S24 Ultra, Z Flip 6 en Z Fold 6.

Het is onduidelijk wat de reden is voor het pauzeren van de uitrol. Wel valt het op dat de update niet meer beschikbaar is voor de Exynos-modellen van de Galaxy S24, terwijl de update nog wel beschikbaar is voor de S24 Ultra en Z-serie, die gebruikmaken van een Qualcomm-processor. Mogelijk heeft het dus iets te maken met de Exynos-processor. Waarschijnlijk werkt Samsung aan het oplossen van een bug, waarna de uitrol snel weer zal worden hervat.

via [galaxyclub]