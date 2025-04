Youfone ondersteunt nu ook e-simabonnementen

De telecomprovider Youfone biedt vanaf nu ondersteuning voor e-sim, met een vanafprijs van 7 euro per maand. Je kunt de e-sim installeren via de MyYoufone-app op je smartphone.

Consumenten kunnen kiezen tussen drie verschillende e-simabonnementen. Voor 7 euro per maand krijg je een databundel van 5GB. Voor 8,50 euro krijg je 10GB data en voor 10 euro krijg je 20GB data. Naast de databundel krijg je ook onbeperkt belminuten.

Ben je al klant bij Youfone dan is het mogelijk om over te stappen naar e-sim, maar hiervoor betaal je wel eenmalig 10 euro overstap kosten. Weet je niet zeker of jouw smartphone ondersteuning heeft voor e-sim, dan kun je dat op deze pagina controleren.

via [tweakers]