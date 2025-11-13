KPN en Youfone Schrappen Voicemail-app Voor Android

De telecomproviders KPN en Youfone stoppen op 1 januari met het ondersteunen van de Voicemail-app op Android. De app kan nog tot 31 december gebruikt worden, maar na deze datum werkt de app niet meer.

Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk om de Voicemail-app van KPN en Youfone te gebruiken. Ook eerder binnengekomen berichten zijn dan niet meer te beluisteren. We raden daarom aan om berichten op te slaan, als je hier later nog een keer naar wilt luisteren. Als je de berichten wil opslaan kun je de voicemails via de voicemail-app delen met jezelf.

De providers zijn niet van plan om een vervangende voicemail-app uit te brengen. Als je vanaf 1 januari je voicemails wilt beluisteren, dien je te bellen met Voicemail via het telefoonnummer 1233.

via [droidapp]