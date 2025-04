Samsung Deelt Nieuw Updateschema Voor Vertraagde One UI 7-update

De uitrol van de One UI 7-schil, dat is gebaseerd op Android 15, verloopt niet soepel. Nadat gebruikers van Galaxy-apparaten in eerste instantie al erg lang moesten wachten, trok Samsung de One UI 7-update voor de Galaxy S24 na enkele dagen alweer terug. Samsung heeft nu een nieuw updateschema gedeeld, die laat zien wanneer welke smartphone de komende maanden een update naar One UI 7 ontvangt.

Samsung rolde onlangs Android 15 met de One UI 7-schil uit naar de Galaxy S24-modellen, de Z Flip 6 en de Fold 6. Enkele dagen later pauzeerde Samsung de update echter voor de Galaxy S24 en S24+ in Europa. Dit besluit werd genomen na het ontdekken van een grote bug. Samsung zal de bug waarschijnlijk snel oplossen, want volgens het nieuwe updateschema zal de fabrikant One UI 7 nog deze maand weer uitrollen naar de Galaxy S24.

Hieronder hebben we het volledige updateschema geplaatst, waaruit we kunnen opmaken dat Samsung nog tot juli nodig heeft om alle apparaten van One UI 7 te voorzien.

Updateschema One UI 7

April 2025

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Mei 2025

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S24 FE

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10+ 5G

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Juni 2025

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE+ 5G

Galaxy A16

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy F16

Galaxy M16

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy F15

Galaxy M15

Galaxy A25

Galaxy F55

Galaxy M55s

Galaxy A05s

Galaxy A15

Galaxy A73

Galaxy F05

Galaxy F34

Galaxy F54

Galaxy M05

Galaxy M34

Galaxy Tab A9+

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy F14

Galaxy M14

Galaxy A06

Galaxy XCover7

Galaxy M33 5G

Galaxy M53 5G

Juli 2025

Galaxy Tab A9

via [droidapp]