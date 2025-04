OnePlus Deelt Camera-specificaties Van OnePlus 13T

OnePlus heeft eerdere geruchten over de OnePlus 13T bevestigd. De smartphone krijgt slechts twee camera’s aan de achterzijde. Een groothoeklens ontbreekt.

Volgens eerdere geruchten krijgt de OnePlus 13T een dubbele rear-camera en dankzij informatie van OnePlus zelf kunnen wij dit nu bevestigen. De smartphone krijgt een 50MP hoofdlens en een 50MP zoomlens met 2x optische zoom. Het is ook mogelijk om 4x in te zoomen zonder merkbaar kwaliteitsverlies, aldus OnePlus. Voor het maken van de foto’s maakt de OnePlus 13T gebruik van dezelfde software als op de smartphones van zusterbedrijf Oppo. De fabrikant heeft alvast een aantal voorbeeldfoto’s gedeeld die zijn gemaakt met de OnePlus 13T. Je kunt de foto’s hieronder bekijken.

De OnePlus 13T krijgt verder een Snapdragon 8 Elite-processor, een 6,32-inch scherm en een 6000 mAh accu. 6000 mAh is een zeer grote accucapaciteit voor een smartphone met een relatief klein scherm. We verwachten dan ook een uitzonderlijk lange accuduur. Als laatste weten we dat de behuizing van de OnePlus 13T een IP65-certificering heeft gekregen.

De Chinese introductie van de OnePlus 13T zal op 24 april plaatsvinden, maar het is nog onduidelijk wanneer de smartphone naar Nederland en de rest van Europa komt.

via [androidplanet]