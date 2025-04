Officieel: Nothing Phone (3) Komt In Derde Kwartaal Van 2025

Nothing CEO Carl Pei heeft bekendgemaakt dat de Nothing Phone (3) in het derde kwartaal van 2025 op de markt verschijnt. Verdere details over de smartphone heeft Carl nog niet gegeven.

Carl Pei heeft deze informatie gedeeld tijdens een Ask Me Anything-sessie op X. Een exacte datum hebben we echter nog niet. De Nothing Phone (2) verscheen in juli 2023 op de markt en in maart 2025 volgden de Nothing Phone (3a) en (3a) Pro. Beide smartphones in de Phone (3a)-serie beschikken over een 6,77-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7s Gen 3-processor en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen. De Phone (3a) kost 349 euro en de Phone (3a) Pro kost 479 euro.

Naar verwachting krijgt de Nothing Phone (3) een iets kleiner scherm, een krachtigere Snapdragon 8 Elite- of Snapdragon 8s Gen 4-processor en meer AI toepassingen. Veel informatie over de Phone (3) hebben we echter nog niet.

via [tweakers]