Google Stopt Ondersteuning Van Android 12

Google heeft aangekondigd dat het bedrijf na 4 jaar stopt met het ondersteunen van Android 12. Dit wil zeggen dat deze Android-versie geen beveiligingsupdates meer ontvangt, wat de software kwetsbaarder maakt voor kwaadwillenden.

Uit statistieken van Google bleek in mei 2024 dat 14,7 procent van de Android-smartphones nog draaien op Android 12. Inmiddels zijn we echter al bij Android 15 aangekomen en later dit jaar rolt Google alweer Android 16 uit. Android 12 is inmiddels dus behoorlijk verouderd en Google heeft daarom besloten om deze versie niet langer te ondersteunen.

Heb jij een smartphone die nog draait op Android 12, dan hoef je je nog niet direct zorgen te maken. Wel is het belangrijk om te weten dat naarmate de tijd verstrijkt jouw smartphone steeds minder goed beveiligd is tegen kwaadaardige activiteiten. Daarnaast ontvangen smartphones die nog draaien op Android 12 waarschijnlijk al langer geen updates meer van de fabrikant die het toestel op de markt heeft gebracht. Misschien is het dus tijd om langzamerhand te kijken naar een nieuwe smartphone.

via [AW]