Dit Is De Camera-setup Van De CMF Phone 2 Pro

Nothing zal op 28 april de CMF Phone 2 Pro introduceren, maar voor de officiële introductie deelt de fabrikant alvast verschillende details over de nieuwe smartphone. Zo krijgen we nu een afbeelding te zien, waarop de camera-module en de daarbij behorende specificaties zichtbaar zijn.

De CMF Phone 2 Pro beschikt over een driedubbele rear-camera, waarbij de lenzen los van elkaar uit de behuizing steken. De camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens met 2x optische zoom en een 8MP ultragroothoeklens. Deze groothoeklens heeft een kijkhoek van 119.5 graden. De CMF Phone 2 Pro lijkt te beschikken over exact dezelfde camera-setup als de Nothing Phone (3a).

Nothing heeft ook laten weten dat de smartphone beschikt over een MediaTek Dimensity 7300 Pro-processor. Daarnaast is de kans redelijk groot dat CMF by Nothing de Phone 2 Pro levert met een oplader en beschermhoes in de doos.

via [gsmarena]