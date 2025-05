Introductie Honor 400-serie Op 22 Mei

Honor heeft bekendgemaakt dat de fabrikant deze maand een nieuwe smartphone zal introduceren. Op 22 mei maken we kennis met de Honor 400-serie. Dankzij een teaser weten we dat de smartphone onder andere beschikt over een 200MP camera.

De Honor 400-serie bestaat waarschijnlijk uit twee verschillende modellen. De reguliere Honor 400 beschikt over een dubbele camera, terwijl de Pro-versie beschikt over een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens. Daarnaast kunnen we uit de teaser opmaken dat de reguliere Honor 400 een wat strakkere behuizing heeft, terwijl de behuizing van de Honor 400 Pro wat meer is afgerond.

De Pro-versie heeft daarnaast mogelijk lichtgebogen schermranden en een iets dunnere behuizing. Intern verwachten we een Snapdragon 7 Gen 3-processor (Honor 400) of een Snapdragon 8 Gen 3-processor (Honor 400 Pro).

De officiële introductie zal op 22 mei plaatsvinden in Londen. Na de introductie kunnen wij alle details over de nieuwe smartphones met jullie delen.

via [AW]