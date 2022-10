“Google Pixel 7a Krijgt Zelfde Camera Als Huidige Pixel 7 (Pro)”

De Google Pixel 7 en de Pixel 7 Pro zijn begin deze maand aangekondigd voor de Nederlandse markt, maar Google werkt inmiddels alweer aan zijn volgende smartphone. Het gaat om de Google Pixel 7a, een voordeligere variant van de Pixel 7, die volgens de laatste geruchten dezelfde camera krijgt als de reguliere Pixel 7.

Volgens de website 9to5Google krijgt de opvolger van de Pixel 6a dezelfde hoofdcamera als de reguliere Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Dit is nog niet zo heel gek, want dit zagen we ook bij eerdere Pixel-series. Bij de Pixel 7a zou echter ook een ultragroothoeklens en een telelens aanwezig zijn. Deze telelens ontbreekt zelfs op de gewone Pixel 7.

Daarnaast zou de Pixel 7a net als de duurdere modellen worden uitgerust met de nieuwe Tensor G2-chipset, een luxe behuizing van keramiek en ondersteuning voor draadloos opladen. Wel zal het draadloos laden beperkt zijn tot 5W, terwijl de Pixel 7 en 7 Pro kunnen laden met 20W en 23W.

De genoemde specificaties horen bij een Pixel-smartphone die intern de codenaam “Lynx” meekrijgt. De bron denkt dat het om de Pixel 7a gaat, maar de genoemde specificaties zijn wel opvallend goed voor een toestel die juist minder moet kosten. Hierdoor zou je haast denken dat het om een andere smartphone voor in de Pixel 7-serie gaat. We raden daarom aan om de geruchten nog even met een korrel zout te nemen.

via [androidplanet]