Voordeligere Samsung Galaxy Tab S7 Lite Gelekt

Via een betrouwbare bron is informatie uitgelekt van de Samsung Galaxy Tab S7 Lite. Dit is een voordeligere versie van de premium Galaxy Tab S7 en beschikt volgens de geruchten over een LCD-scherm en een Snapdragon 750G-processor.

Samsung introduceerde vorig jaar de Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S7 Plus. De Zuid-Koreaanse fabrikant is nu van plan om een voordeligere variant op de markt te brengen. Deze voordeligere tablet is nu gelekt door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass.

De tablet is van alle kanten te zien op de bovenstaande afbeelding. We zien aan de achterkant een dubbele camera en de plaats voor de S Pen. Ook zien we het logo van AKG, die verantwoordelijk is voor vier stereo-speakers op de tablet.

In tegenstelling tot de duurdere uitvoering beschikt de Galaxy Tab S7 Lite niet over een AMOLED-scherm. De tablet is volgens de bron namelijk uitgerust met een 12,4-inch LCD-scherm. Ook heeft de tablet een minder krachtige processor. Samsung zou hebben gekozen voor de Snapdragon 750G die ondersteuning heeft voor het 5G-netwerk.

Volgens de geruchten zal Samsung de Galaxy Tab S7 Lite in juni officieel introduceren. De vermoedelijke adviesprijs ligt tussen de 400 en 500 euro.

via [AW]